Markus Freiinger bricht mit veralteten Sichtweisen, dafür sprechen sowohl die Ausführung als auch der Name seines Meisterstücks: "Der Herr Sekretär" heißt das Schreibmöbel, das auch als Raumteiler fungiert. Der junge Tischlermeister aus St. Ruprecht an der Raab in der Steiermark legte seine Prüfung am Wifi Graz ab und überzeugte die Verantwortlichen dermaßen, dass sie sein Stück für den heurigen "LignoramAward" für das beste Meisterstück des Landes nominierten.