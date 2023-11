Meisterstücke

„Überaus elegant“

Rang drei des Fachjury-Votings sicherte sich Ruth Hinterplattner aus Steyr in Oberösterreich, die ihre Prüfung an der Meisterschule in Pöchlarn (NÖ) ablegte. „Das kleine Schwarze“ ist in diesem Fall kein Kleidungsstück, strahlt aber eine vergleichbare exquisite Eleganz aus. Ganz in edlem Schwarzbraun gehalten ist das Sideboard, mit Akzenten in Messing und dunkel getönten Spiegeln. Erreicht wurde die Färbung auf natürlichem Weg: Die junge Meisterin flämmte das Eichenholz zuerst und behandelte es im Anschluss mit Essigbeize.

An den Rundungen lassen sich Rollläden öffnen, sie laufen auf Kunststoffschienen, die Hinterplattner selbst in 3D ausdruckte. Drei Türen und drei Schubladen verbergen sich noch in der perfekt gleichmäßigen Vorderfassade.