In Anlehnung an das Original

So wie das Original verfügt auch "Otto" über eine Lade im oberen Bereich – mit einer klassisch geführten Lade in Lade – und zwei Drehtüren im unteren Bereich. Die äußeren Fronten sind als Koffertüren bzw. Kofferlade ausgeführt. Auf deren Innenseiten befinden sich Körbe, welche den schwer zugänglichen Bereich unter der oberen Lade beim Öffnen der Türen nach außen drehen. Darunter befindet sich eine T-förmige Innenteilung mit Spiegeln in den Nischen – eine weitere Anspielung auf die historischen Aufsätze. Als primäre, gestalterische Materialien werden geölte Esche in Form von Furnier und Massivholz und weißer, stumpfmatter Schichtstoff kombiniert. Beschläge und Abstandhalter setzen dezente schwarze Akzente. (gh/studnicka)