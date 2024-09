Starke Kontraste

Das Möbel ist mit grauem Linoleum belegt, alle Kantendetails sowie das Innenleben sind in Eiche ausgeführt. Die Koffertüren schlagen oben und seitlich auf Gehrung ein. Eine kleine Schattenfuge stumpft die scharfe Gehrung ab und sorgt für ein umlaufendes Fugenbild. In der Mitte des oberen Korpus befindet sich ein Fach für Weingläser. Die eingefrästen Vertiefung sorgen für einen sicheren Stand, ebenso wie die Fräsungen an den Fächern für Wassergläser, die sich an den Türen befinden.