Bereits seit geraumer Zeit geht der Trend in der industriellen Teilereinigung zu Verfahren, mit denen sich partikuläre und filmische Verunreinigung prozesssicher trocken sowie bei Bedarf auch selektiv entfernen lassen. Ein weiterer Aspekt, der zunehmend bedeutender wird, ist die einfache und platzsparende Integration des Reinigungsprozesses in Fertigungslinien. Bei all diesen Anforderungen kann die quattroClean- Schneestrahltechnologie der acp systems AG, die flüssiges, klimaneutrales Kohlendioxid als Reinigungsmedium nutzt, punkten.