1. Passives Kühlen

Effektive Beschattung schützt gegen Überwärmung. Sie kann die Sonneneinstrahlung in Räume um bis zu 95 Prozent reduzieren.

Ein Rechenbeispiel erklärt den Unterschied zwischen passiver Kühlung (automatisierte Außenbeschattung) und aktiver Kühlung (effiziente Multi-Split-Klimaanlage) sehr eindrucksvoll: Eine dreiköpfige Familie lebt in einem modernen Haus mit ca. 100 m2 Nutzfläche, das einen offen gestalteten Wohnraum mit Küche im Erdgeschoss und drei weitere Zimmer umfasst. Die Investition in einen effektiven Sonnenschutz kostet in diesem Fall etwa so viel wie der Einbau einer Klimaanlage vom Fachmann – da lässt sich also kaum etwas sparen. Der große Unterschied liegt allerdings bei den Betriebskosten: Eine Sonnenschutzanlage benötigt im Jahr ca. 1 bis 2 kWh. Ein Wert, der bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 4.000 kWh kaum ins Gewicht fällt. Verzichtet man jedoch auf die Beschattung und kühlt das Haus stattdessen zur Gänze mittels Klimaanlage, dann könnte sich bei 500 Betriebsstunden der Energieverbrauch des Haushalts sogar verdoppeln! Rechnet man die fast Verdreifachung des Strompreises ein, würden die Stromkosten unseres Musterhaushaltes von vorher 700 auf rund 4.000 Euro steigen.