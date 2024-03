Haus St. Michael

„Hier wurde eine respektvolle Sanierung realisiert: gegenüber der Bewohner:innen und des postmodernen Gebäudebestands in Österreich.“

Projektbeschreibung

Der postmoderne Bau aus den 1980ern wird von der Caritas als Mutter und Kind Haus geführt – mit Intensivbetreuung 24 Stunden bis zu Startwohnungen. Im Zuge des Umbaus entstanden zusätzlich vier Wohnungen im Dachgeschoss mit einem Aufenthaltsraum und einer gemeinsamen Loggia. Die oberste Decke und Außenwände wurden neu in Holzbauweise errichtet, in der Ostfassade wurden zusätzliche Fenster eingebaut.

Die Architektursprache dieses denkwürdigen Gebäudes wurde in Abstimmung mit dem Gestaltungsbeirat der Stadt Feldkirch und dem Denkmalamt beibehalten. postner/duelli/architekten realisierte eine respektvolle Sanierung: gegenüber der Bewohner*innen und des postmodernen Gebäudebestands in Österreich.

Folgende Punkte hebt die Jury besonders hervor:

- soziale Verantwortung (Mutter und Kind Haus)

- soziale Nachhaltigkeit durch partizipativen Umgang realisiert

- Bedürfnisse der Bewohner:innen werden respektiert und aus verschiedensten Perspektiven berücksichtigt

- Einbeziehung des Denkmalamts zur Wahrung der charakteristischen Gebäudekubaturen

- Beispiel für eine Sanierung des postmodernen Gebäudebestandes