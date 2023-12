Energieeffizienz, Innovation, architektonische Umsetzung & Ästhetik, Umgang mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS): Unter dem Vorsitz von Architektin Renate Hammer (Institute of Building Research & Innovation) evaluierte die Expert*innen-Jury des zwölften Ethouse Awards am 7. November 2023 die eingereichten Gebäudesanierungen. "Wir hatten als Jury die Aufgabe, aus einer ermutigenden Vielfalt an Einreichungen zu wählen", resümiert die Jury-Vorsitzende. "Das hat uns die Möglichkeit geboten, eine Reihe von Projekten zu nominieren, die für ganz unterschiedliche Situationen, einen integralen Sanierungsansatz realisieren konnten: im ländlichen Raum, in der dichten Stadt, als Teil einer Infrastruktur..." Zehn Projekte wurden nach intensiver und wertschätzender Diskussion nominiert.

Gemeinden wurde bei dieser Ausschreibung erstmals explizit angesprochen: „Öffentliche Eigentümer:innen haben eine wesentliche und vorbildhafte Rolle für unsere energieeffiziente Zukunft. Daher freut es uns besonders, dass zahlreiche öffentliche Objekte unter den Nominierten sind“, so Dr. Clemens Hecht, Sprecher der Arge Qualitätsgruppe Wärmedämmsystem, Auslober des Ethouse Awards.