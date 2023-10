Das Badezimmer, es ist der erste Raum, der in der Früh betreten wird, der letzte, den man vor dem Schlafengehen verlässt. In einer öden Nasszelle wird sich kein Wohlbefinden einstellen. Die Badezimmergestaltung hat in den letzten Jahrzehnten einen radikalen Wandel erlebt. Architekten und Designer haben das große Potenzial des Raums für sich entdeckt – nicht nur in Hinblick auf Formen und Farben der Keramiken und Accessoires, sondern auch was die Nachhaltigkeit und Flexibilität der Raumgestaltung im Allgemeinen und der Technik betrifft.

Die Bedürfnisse des Menschen wandeln sich im Laufe seines Lebens, das Badezimmer sollte nicht „altersgerecht“, sondern im besten Falle für jedes Alter gerecht sein. Man zieht als frisch verliebtes Pärchen in die Wohnung oder das Haus ein, teilt sich gerne Bett und Wanne, ein paar Jahre später folgen Kinder, denen Körperhygiene vorgelebt sein will und die, einige Jahre später als Teenies nur zu gern vergessen, dass das Familienbad weder Barbershop noch Beauty Salon ist und stundenlang okkupiert werden kann. Der Nachwuchs wird flügge, unser Pärchen kommt in die Jahre und will zuerst als Best Ager, dann - vielleicht schon gebrechlich - im hohen Alter eigenständig und autonom im Badezimmer agieren. Was muss ein Badezimmer können um diesen ganz unterschiedlichen Anforderungen zu entsprechen? Wir baten Isabella Dober, von Der Badprofi, und Alexander Leopold, LeodeSIGN, zwei Experten in Sachen Badplanung, zu Wort.

Gebäudeinstallation: Ist das Generationenbad wirklich eine Lösung für jede Lebensphase?

Alexander Leopold: Die Positionierung der Sanitärelemente in einem Bad hängt nicht so sehr vom Alter der Benutzer ab, sondern von der Raumbeschaffenheit (Größe, Lage und Aufgehrichtung der Türe, Lage und Aufgehrichtung des Fensters – soferne vorhanden - und vor allem Leitungssituation und Höhe des Fußbodenaufbaus). Daraus ergibt sich für die einzuplanenden Elemente EINE Idealsituation. Jede andere Variante ist mit Kompromissen verbunden. Varianten können allerdings durch unterschiedliche Ansprüche entstehen. Einmal wird eine Wanne gewünscht, einmal nicht. Einmal werden zwei Waschtische gewünscht, einmal nur einer. Einmal mit Waschmaschine, einmal ohne. Alles das ist Alters-unabhängig. Auch die bodenebene Dusche ist keine Frage des Alters mehr (war sie nie), sondern abhängig von der Höhe des Fußbodenaufbaus und der am Markt erhältlichen Sifone mit geringer Einbautiefe. Ein gut geplantes Bad ist tatsächlich in jeder Lebensphase verwendbar. Ob es optisch Menschen jedes Alters anspricht ist ein anderes Thema. Aber auch da darf man nicht vergessen, dass ja jedes Hotelbad dieselbe Anforderung hat. Es muss JEDEM gefallen, egal wie alt er ist oder aus welchem Kulturkreis der Gast kommt. Die Hotelbäder waren immer schon Generationenbäder. Und sie funktionieren sehr oft sehr gut.