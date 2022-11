So steigert man seine Produktivität

Warum mindern Ablenkungen unsere Produktivität?

Man mag vielleicht denken: „Warum ist denn so eine kleine Ablenkung so schlimm? Ich habe schon oft gleichzeitig eine E-Mail getippt und telefoniert.“ In dieser Aussage stimmt das Wort „gleichzeitig“ aus neurobiologischer Sicht nicht. Unser Gehirn ist nicht in der Lage, mehrere Aufgaben, die kognitive Ressourcen benötigen, gleichzeitig auszuführen. Untersuchungen unserer Gehirne mit bildgebenden Verfahren (funktionaler Magnetresonanztomografie) haben gezeigt, dass vielmehr zwischen den dafür benötigten Hirnarealen hin- und hergeschaltet wird. Jeder Wechsel verursacht dabei einen ­gewissen Zeitaufwand. Dieser addiert sich zu erheblichen Verlusten. Zudem haben Studien gezeigt, dass auch das Stressempfinden zunimmt. Multitasking ist also ein Mythos.