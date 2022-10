Eine Frage der Zeit

Effektives Aufgabenmanagement

Was ist der Unterschied zwischen Effektivität und ­Effizienz? Effektivität heißt, die richtigen Dinge zu tun, Effizienz bedeutet, die Dinge richtig zu tun.

Bei Effektivität geht es also ums Übergeordnete. Was ist wichtig? Was führt mich zu meinem Ziel? Was kann ich später oder gar nicht erledigen? Es geht im Kern darum, Prioritäten zu setzen. Alle haben die gleiche Zeit zur Verfügung. Die Frage ist, wofür wir diese aufwenden. Dazu ist es notwendig, eine ehrliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Womit verbringt man seinen Tag? Führen mich alle meine Tätigkeiten in ein erfülltes Leben? Dies hat wiederum viel mit den eigenen Werten zu tun. Prioritäten kann ich nur setzen, wenn ich weiß, was mir wichtig ist.

Wenn man diese Prioritäten kennt und seine Aufgaben vollinhaltlich gesammelt hat, dann geht es ans Strukturieren. Dabei hilft uns die vielzitierte Eisenhower-­Matrix. Der ehemalige amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower sagte während des Zweiten Weltkrieges einmal: "Ich habe zwei Arten von Problemen: die dringlichen und die wichtigen."