Das Gewinnerprogramm "Tit for Tat" lehrt uns, eine kooperative Grundhaltung einzunehmen. Was heißt das nun in Bezug auf die Baustelle?

Hier sehe ich drei konkrete Verhaltensweisen, die dem Vertragspartner zeigen, dass man kooperativ eingestellt ist. Zunächst ist es zielführend, vom Positiven auszugehen. Geht man in eine neue Baustelle mit der Einstellung, dass der Vertragspartner ebenfalls ein konstruktives Miteinander möchte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt, deutlich ­größer.

Um zu Beginn zu signalisieren, "Hey, ich möchte mit dir zusammenarbeiten!", ist anzuraten, seine vertraglichen Mitwirkungspflichten sehr gut zu kennen und diese auch umzusetzen. Falls der Vertragspartner dies nur sehr unzureichend tut, sollte man ihn darauf freundlich hinweisen und ihn ggf. sogar dabei unterstützen.

Dies führt zur dritten Verhaltensweise. Um zu Beginn eines Projektes zu verdeutlichen, dass es einem wirklich ernst ist mit der kooperativen Haltung, sollte die Bereitschaft vorhanden sein, auch die Extrameile zu gehen. Vielleicht auch einmal etwas zu tun, was nicht explizit im Vertrag gefordert ist, gibt dem Gegenüber ein gutes Gefühl.