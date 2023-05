Sich mit den Besten des Faches messen

Gesucht werden ambitionierte, junge Fachkräfte, die sich mit den Besten ihres Faches messen wollen. Von der Anlagen- bis zur Glasbautechnik, vom Metallbau bis zu Web Development, von der Kälte- und Klimatechnik bis hin zu Robot Systems Integration: In 48 Berufen können Jugendliche ihr erworbenes Know-how und Wissen unter Beweis stellen. Erstmals werden 2023 auch die Wettbewerbsberufe digitale Verkehrs- und Raumplanung, Fleischerei und Motorradtechnik ausgetragen.

Die Voraussetzungen, um dabei zu sein, sind: Motivation, Begeisterung für den Beruf, physische und psychische Belastbarkeit sowie die Erfüllung der formalen Kriterien. "AustrianSkills bieten jungen Fachkräften die Möglichkeit, in einem Wettbewerb vor Publikum gegeneinander anzutreten und bestmögliche Leistungen abzurufen. Jeder, der seine herausragenden Fähigkeiten und Kenntnisse in seinem Beruf national und international unter Beweis stellen möchte, kann an den österreichischen Staatsmeisterschaften teilnehmen", fasst es Skills Austria-Geschäftsführer Jürgen Kraft zusammen.