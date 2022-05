Alle zwei Jahre findet in einem der WorldSkills Europe-Mitgliedsländern die Berufs-Europameisterschaft statt. Ursprünglich sollte die nächste EuroSkills-Veranstaltung im August 2023 in St. Petersburg stattfinden.

Der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat jedoch alles geändert. Anfang März teilte WorldSkills Europe mit, dass sie die groß angelegte Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine verurteilt und tief besorgt über die Sicherheitslage in Europa ist. Bei einer außerordentlichen Sitzung des Vorstandes von WorldSkills Europe hat man daher beschlossen den EuroSkills-Wettbewerb 2023 von der Russischen Föderation in ein anderes Mitgliedsland zu verlegen. Außerdem wurde mit sofortiger Wirkung die Mitgliedschaft von WorldSkills Russia bei WorldSkills Europe ausgesetzt, damit verbunden sind auch jegliche Beteiligungen und Teilnahmen am EuroSkills-Wettbewerb 2023 sowie an zukünftigen Wettbewerben und anderen WorldSkills Europe-Projekten.