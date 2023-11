Die besten Glasbautechniker*innen 2023

Die Berufsschule Graz war zwei Tage Schauplatz des Bundeslehrlingswettbewerbs in den Berufen Dachdecker, Glaser und Spengler. Die besten Lehrlinge Österreichs gaben alles in den Wettkämpfen. Bei den Glaser*innen wurde das theoretische Wissen abgefragt und die neun Teilnehmer*innen mussten einen Weinhalter fertigen, der eine Bleiverglasung und UV-Klebetechnik beinhaltete. Acht Stunden hatten die Kandidat*innen, die aus Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Kärnten, Tirol und Vorarlberg kamen, Zeit für die praktische Wettbewerbsarbeit. Die Jury hatte es danach nicht leicht, die besten Drei zu küren: "Das Niveau der Kandidaten war sehr hoch. Der Erstplatzierte hat zwar mit Abstand gewonnen, aber danach waren die Ergebnisse sehr knapp", erzählt Wettbewerbsleiter Bundeslehrlingswart Marton Simonic.

Er dankt den Kandidat*innen für ihre Leistungen. "Eine Teilnahme am Bundeslehrlingswettbewerb bedeutet viel Aufwand, viel Training und teilweise eine weite Anreise", so Simonic. Auch bei den Lehrherren bedankt er sich für die Unterstützung und die Zeit, die sie den Lehrlingen für den Wettbewerb zur Verfügung stellen.