Arbeitsmarkt Der Fachkräftemangel spitzt sich weiter zu

Österreich muss sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf einen noch höheren Fachkräftemangel einstellen. Das belegen Studien und Fakten aus der Wirtschaft. Zur Abhilfe sind etliche Projekte schon am Laufen, in Planung und in Vorbereitung – eine Übersicht.