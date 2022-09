Der Fachkräftemangel gehört seit langem zu den größten Probleme der Wirtschaft. In vielen Branchen wird es immer schwieriger offene Stellen mit geeignetem Fachpersonal zu besetzten. Das stellt viele heimische Unternehmen, unabhängig von Energiekrise sowie Material- und Lieferengpässen, vor große Herausforderungen. Vorrangig davon betroffen sind der Tourismus und der Pflegebereich, aber auch in der Industrie und im Gewerbe spitzt sich die Lage immer mehr zu.

Arbeitsminister Martin Kocher hat daher im März 2022 eine weitere Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte angekündigt, um den Zugang für Arbeitnehmer*innen aus Drittstaaten zum österreichischen Arbeitsmarkt schneller und flexibler zu gestalten. Bereits im April lag der geplante Gesetzesentwurf vor und ging in Begutachtung. Am 6. Juli 2022 hat der Nationalrat grünes Licht gegeben, am 13. Juli auch der Bundesrat. Damit war der Weg frei für die neue Rot-Weiß-Rot-Karte, die mit 1. Oktober 2022 in Kraft tritt.