Nachhaltigkeit als ständiger Prozessbegleiter

Mit Errichtung des neuen "grünen" Bürogebäudes, das in diesem Jahr bezogen wurde und der neuen Abluftbehandlung samt Kamin, setzt das österreichische Traditionsunternehmen wesentliche Schritte in Richtung Nachhaltigkeit. In naher Zukunft sind unter anderem die nochmalige Erweiterung der PV-Anlage auf 700 KW/p (das entspricht einem Stromverbrauch von ca. 200 Haushalten) sowie der sukzessive Abtausch der Diesel- auf Elektrostapler geplant.