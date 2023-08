Das neue Bürogebäude des Abdichtungsspezialisten Büsscher & Hoffmann bietet den Mitarbeit*innen am Standort Enns in Oberösterreich ein modernes Arbeitsumfeld. Um Kund*innen über Neuigkeiten zu informieren und Schulungen durchzuführen wurden großzügigen Schulungsräume errichtet. "Und unser Schaudach gewährt einen Einblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Gestaltung von Lebensräumen auf Flachdächern in Kombination mit modernen und sicheren Abdichtungslösungen: Dachgärten, Urban Farming, Terrassen, Integration von Photovoltaik-Anlagen, Dachsicherheitsgeländern und vieles mehr wurde hier umgesetzt", erklärt Geschäftsführer Karl Landl. Das moderne Gründach speichert bis zu 95 % des Niederschlagswassers, fungiert als Schwamm und erzeugt so ein eigenes Mikroklima.