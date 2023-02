"Negative Auswirkungen auf den Wettbewerb sowie auf die Kunden und Kundinnen können derzeit nicht ausgeschlossen werden: Daher ist die Fusion nicht freigabefähig durch die BWB“, so die Generaldirektorin a.i. Natalie Harsdorf-Borsch. "Bedachungsmaterialien wie zum Beispiel Tondachziegeln, sind ein ganz wesentlicher notwendiger Bestandteil für viele Bauvorhaben." Im Ergebnis ist der Zusammenschluss nach Auffassung der BWB in seiner derzeitigen Form nicht freigabefähig, sondern bedarf einer eingehenden Prüfung durch das Kartellgericht. Dies sieht auch der Bundeskartellanwalt so und reichte ebenfalls einen Prüfungsantrag an das Kartellgericht ein.