Um die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Betriebe abzusichern und den Wirtschaftsstandort in der Krise zu stärken hat die Bundesregierung am 31. Jänner 2023 den Energiekostenzuschuss 2 beschlossen. Damit sollen alle heimischen Unternehmen im Jahr 2023 in Sachen Energiekosten entlastet werden. Alle Unternehmen? Anscheinend nicht.

Offizielle gibt es bis jetzt noch keine fixen Anwendungsrichtlinien. Aus Verhandlungskreisen rund um die Ausgestaltung des Energiekostenzuschusses 2 wurde der Bundeskammer für Ziviltechniker:innen jedoch bekannt, dass verkammerte Freiberufler*innen, zu denen auch die Ziviltechniker*innen zählen, erneut beim Energiekostenzuschuss ausgenommen werden sollen.