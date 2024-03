Felbermayr übernahm von der Firma Kuhn acht Baumaschinen der Marke Komatsu, um den Fuhrpark zu stärken. Gekauft wurden fünf Bagger (drei PC138US-11 Kurzheckbagger zu je 15 Tonnen, zwei PC88MR-11 Kompaktbagger zu je neun Tonnen,) und drei Radlader (zwei WA380-8 zu je 19 Tonnen, ein WA100M-8 mit acht Tonnen). Die Arbeitsgeräte wurden von der Felbermayr Holding in Wels erworben und kommen allesamt im Raum Oberösterreich zum Einsatz. Die Radlader WA380-8 verfügen über eine sehr hohe Losbrechkraft und die optimale Gewichtsverteilung bietet sich bestens für anspruchsvolle Erdbaueinsätze an. Im Kompakt-Radladerbereich bietet der WA100M-8 außerordentlich starke Leistung und Zuverlässigkeit.

Das Familienunternehmen Felbermayr steht für mehrere Geschäftsfelder, die einander ergänzen: Bau einerseits und Transport- und Hebetechnik andererseits. Was den Bau betrifft, verfügt das Unternehmen über eine umfangreiche Dienstleistungspalette – vom klassischen Tief- und Hochbau, über den Wasserbau bis zu technisch anspruchsvollen Sonderlösungen in hochalpinem Gelände. So wurde im Laufe der Zeit aus dem Unternehmen eine mittlerweile weltweit tätige Firma, die sich durch einen Fuhrpark mit mehreren Tausend Fahrzeugen auszeichnet.