Vernachlässigte Nachhaltigkeitsstrategie

Ähnlich ist die Sachlage in punkto Nachhaltigkeit. Wie der aktuelle Austrian Business Check zeigt, wird auch der Bereich Environmental, Social und Governance (ESG) von einem Großteil der Unternehmen vernachlässigt. Derzeit scheint nur ein Drittel der heimischen Betriebe auf Kurs zu sein. Lediglich 14 Prozent verfügen über eine bereits vollständig umgesetzte Nachhaltigkeitsstrategie, cweitere 18 Prozent befinden sich in der Planungsphase. Erarbeitet werden die Strategien zu 70 Prozent intern, drei von zehn Unternehmen setzen auf externe Expertisen. Jeder fünfte Betrieb (21%) hat zumindest den Handlungsbedarf in Bezug auf Nachhaltigkeit erkannt, jedoch bis dato noch keinerlei Aktivitäten in dieser Hinsicht gesetzt. Besonders eng könnte es langfristig für 47 Prozent der Unternehmen werden, die keinerlei Notwendigkeit hinsichtlich der ESG-Kriterien sehen. Die diesbezüglichen EU-Standards sollen heuer im Juni veröffentlicht werden und ab 2024 für rund 2.000 Unternehmen in Österreich bindend sein. "Unabhängig von der Unternehmensgröße wird ESG ein Umdenken für die gesamte Wirtschaft bedeuten", warnt Vybiral, der davon ausgeht, dass früher oder später das Thema der Nachhaltigkeit auch ein zentraler Eckpfeiler in Finanzierungsfragen oder der Kreditvergabe sein wird.