Meisterprüfungen sollen kostenlos werden

Österreichs duale Ausbildung, sprich die Lehre, genießt weltweit hohes Ansehen. Die heimische Lehrausbildung ist tatsächlich ein Erfolgsmodell. Dennoch ist die Lehre in etlichen Belangen gegenüber den Abschlüssen auf Fachhochschulen und Universitäten noch immer benachteiligt.

Zwar wurde die Meisterprüfung im September 2018 im NQR-Qualifizierungsregister dem Niveau 6 zugeordnet, wodurch sie gleichwertig wie ein Bachelor-Abschluss ist, doch die Möglichkeiten für zusätzliche Befähigungen nach der Lehre sind noch immer eingeschränkt. So können beispielsweise in nur 70 von 215 Lehrberufen Meisterprüfungen abgelegt werden. Um das zu ändern, hat die Regierung am 23. Februar 2022 im Ministerrat Pläne für eine höhere berufliche Bildung vorgestellt. Das Ziel dahinter ist, den Lehrabsolvent*innen, vergleichbar mit der akademischen Bildungskarriere, einen neuen Weg der Weiterbildung zu ermöglichen. Das würde, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, die Karriere-Chancen verbessern und so die Lehre attraktiver machen. Die Wirtschaft war begeistert. Etwas mehr als ein Jahr ist vergangen, definitive Pläne liegen aber bis dato noch keine am Tisch.