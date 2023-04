Mehr als 70 Berufsbildungsevents

Aber auch in den anderen Bundesländern war viel los. So konnten beispielsweise im Burgenland Jugendliche in den Wifi-Werkstätten ihr Können im Umgang mit Metall, Holz, Kosmetik oder in der Küche erproben. In Salzburg waren Schülerinnen und Schüler mittels virtueller Realität in wenigen Sekunden mitten im Berufsgeschehen unterschiedlicher Arbeitsplätze. Für junge Kärntnerinnen und Kärntner gab es bei der IBOBB-Messe an der Pädagogischen Hochschule konkrete Antworten auf Berufsfragen. In der Steiermark bekamen Kinder und Jugendliche beim Lehrlings-Talk "We are the Future" durch die Austrian Heroes, die besten heimischen Jungfachkräfte, wichtige Berufseinblicke. Jugendliche in Tirol konnten bei der Berufs-Safari am Wifi Campus Innsbruck checken, welcher Beruf der richtige für sie ist. Und in Oberösterreich gab es für Jugendlichen die Möglichkeit bei verschiedenen Veranstaltungen Berufe und Ausbildungen ganz persönlich zu erleben.