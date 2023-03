Dem unter "greentec steel" entwickelten Plan zufolge seien die entsprechenden Vorarbeiten bereits voll im Gange, die Errichtung der Elektrolichtbogenöfen ("electric arc furnace", EAF) soll 2024 starten. Der Konzern könnte so bis 2027 zwei Hochöfen durch zwei EAFs ersetzen und damit seine CO 2 -Emissionen um bis zu 30 Prozent reduzieren. Für voestalpine-Vorstand Herbert Eibensteiner ist greentec steel "das größte Klimaschutzprogramm in Österreich. Wir können damit ab 2027 fünf Prozent der österreichweiten jährlichen CO 2 -Emissionen einsparen." Dazu müsse aber heuer noch gestartet werden, betont Eibensteiner. Und weitere wichtige Voraussetzungen seien die ausreichende Verfügbarkeit von grünem Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen sowie die Klärung noch offener Förderfragen.