Mit der Wellenbewegung erzeugt das erste Modell dieser Art einen attraktiven Hell-Dunkel-Rhythmus, der dem Raum eine neue visuelle und haptische Qualität gibt.Das Surface-Design passt sich leicht an verschiedene Stile an, indem es mit den beiden neuen Dekoren, 4644 Caravella Light und 4645 Caravella Dark, kombiniert wird. Mit einer Dicke von 1,5 Millimetern ist Tuet für sämtliche vertikale Anwendungen geeignet.

Die Wellen lassen sich in beide Richtungen anordnen und begünstigen so unterschiedliche Empfindungen von Bewegung und räumlicher Ausdehnung, ganz gleich, ob im Badezimmer in der Küche oder im Wohnzimmer.