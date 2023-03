EKZ 1: Voranmeldung für Q4 2022 gestartet

Voranmeldung zwingend notwendig

Im letzten Quartal 2022 gelten für den EKZ 1 grundsätzlich die gleichen Voraussetzungskriterien wie zuvor, ein paar Änderungen gibt es aber. Betroffene Betriebe werden wie gehabt in der Höhe von 30 Prozent ihrer Mehrkosten für förderungsfähige Energiearten unterstützt. Dabei kommt wie schon zuvor ein Stufenprogramm zur Anwendung, das sich an der Höhe der Mehrkosten durch gestiegene Energiepreise orientiert. Neu ist aber, dass die Bandbreite der förderungsfähigen Energiearten ausgeweitet und die Fördergrenze von 2.000 Euro auf 750 Euro abgesenkt wurde. Neben Strom, Erdgas und Treibstoff wird auch aus Strom und Erdgas produzierte Wärme oder Kälte in allen Stufen gefördert. Beim Prozedere ist jedoch alles beim Alten geblieben: Für den endgültigen Antrag ist eine Voranmeldung über den aws Fördermanager zwingend notwendig. (ar)