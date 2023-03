Fristgerechte Voranmeldung notwendig

Nun steht der Start für die Voranmeldungen des EKZ 1 für das Q4 fest: Sie können über das Austria Wirtschaftsservice (aws) von 29. März bis 14. April 2023 abgegeben werden. Die Antragsphase selbst ist von 17. April bis 16. Juni 2023. Den Termin dafür bekommen die Betriebe, wie schon bei der Energieförderung von Februar bis September 2022, vom aws zugeteilt. Voraussetzung für die Antragstellung ist wie gehabt die fristgerechte Voranmeldung.

Gefördert wird nach dem First come-first serve-Prinzip, das heißt das verfügbare Förderungsbudget wird in der Reihenfolge der vollständig eingebrachten Anträge vergeben. Die Zuweisung des Antragzeitraumes erfolgt ebenfalls in der Reihenfolge der eingelangten Voranmeldungen.