WK Wien-Forderung: Mit Lehrabschluss auf die Uni

Quer durch alle Branchen verzeichnet die Lehre nach dem Abflauen der Corona-Pandemie wieder einen höheren Zuspruch. Das zeigt sich an den Lehrlingszahlen. Mit Jahresende 2022 befanden sich 108.085 Lehrlinge in 27.300 Lehrbetrieben in Ausbildung. Im Vergleich zu 2021 waren es somit 492 Lehrlinge mehr, was einer Steigerung von 0,5 Prozent entspricht. Dass die Corona-Delle überwunden ist, erkennt man noch stärker an der Zahl der Lehranfänger*innen: Hier gibt es mit rund 32.000 Lehrlingen einen Zuwachs von acht Prozent. In Wien gab es mit Ende Februar 2023 sogar um 17,4 Prozent mehr Lehrlinge im ersten Lehrjahr als noch vor einem Jahr.

Alles erfreuliche Entwicklungen, doch angesichts des Fachkräftemangels nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Um den Engpass bei den Fachkräften in den Griff zu bekommen, muss noch an vielen Schrauben gedreht werden.