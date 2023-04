Gewerbe und Handwerk kämpft mit Umsatzrückgängen

Baugewerbe: Sorgenkind statt Konjunkturlokomotive

Eine Tendenz, die sich im ersten Quartal dieses Jahres fortsetzte. Vor allem die investitionsgüternahen Branchen verzeichneten beim Auftragsbestand, der sonst in dieser Jahreszeit immer zunimmt, einen Rückgang von 7,8 Prozent. Die größten Auswirkungen gab es beim Tischler und Holzgestaltende Gewerbe (-24%), dem Bauhilfsgewerbe (-15,3%) und dem Baugewerbe (-14,5%). Erfreulich dagegen die Zuwächse bei Maler und Tapezierer (+12,7%), Dachdecker, Glaser und Spengler (+11,3%) und beim Holzbau (+10,6%).

Dass die langjährige Konjunkturlokomotive, das Baugewerbe, derzeit zu den "Sorgenkindern" gehört, liegt am momentan niedrigen Anteil privater und gewerblicher Auftraggeber. Ausgelöst, so Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, durch die erschwerten Finanzierungsbedingungen und die aktuelle Zinsentwicklung: "Es ist das eingetreten, was sich abgezeichnet hat". Für Scheichelbauer-Schuster wäre daher jetzt der richtige Zeitpunkt, das Bausparen in Österreich wieder attraktiver zu machen. Sowohl die staatliche Prämie als auch die Darlehenssumme sollten an das derzeitige Preisumfeld angepasst werden.