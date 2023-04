Wo hochwertige Komponenten und Baugruppen für Flugzeugmotoren hergestellt werden, kommt es auf absolute Präzision an. Und diese Genauigkeit beginnt bei Jihostroj Aero Technology and Hydraulics im tschechischen Velešín bereits mit einer ständig konstanten Temperatur in den Produktionsbereichen. Um zu garantieren, dass die zu verarbeitenden Materialien keinen Wärmeschwankungen ausgesetzt sind, bedarf es eines hohen Energieaufwands. Das Energieeinsparungskonzept des Unternehmens stützt sich daher unter anderem auf den Einbau von acht Schnelllauftoren von Efaflex in die Produktionshalle in Velešín.