Tipp 5: Eigenleistung nur in Maßen einbringen

Übernimmt der Bauherr einige Arbeiten selbst, lassen sich die Baukosten reduzieren. Allerdings sind derartige Eigenleistungen nicht in jedem Bereich empfehlenswert – einige Maßnahmen sollten zwingend von Profis ausgeführt werden. So sollten sich Laien auf einfache Dinge beschränken, damit es am Ende nicht noch teurer wird. (dd)