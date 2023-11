Die schwedische Hafenstadt Helsingborg hat es vorgemacht. Die Stadt beschloss 2018 zwei neue Wohnquartiere zu errichten. Das Besondere: Die CO2-Emissionen sollten beim Bau deutlich unter dem üblichen Maß liegen. Die beiden Anlagen sind mittlerweile fertigstellt. Das Ergebnis: Die Treibhausgase konnten tatsächlich halbiert werden.

Für Ida Karlsson sind die beiden Wohnanlagen in Helsingborg ein anschauliches Beispiel dafür, was sich schon heute in der Bauwirtschaft erreichen lässt. „Mit bestehenden Technologie kann man rund 50 Prozent der CO2-Emissionen reduzieren“, so Karlsson. „Wenn man diese Technologien noch weiter verbessert, ist mittelfristig sogar eine Reduktion von 60 bis 70 Prozent möglich.“ Im Jahr 2045, so Karlsson weiter, könne das Netto-Null-Ziel erreicht werden. Dazu sei es aber zusätzlich notwendig, neue Technologien zu entwickeln.

Karlsson arbeitet an der Mistra Carbon Exit and Chalmers University in Göteborg. Bei Mistra Carbon Exit handelt es sich wiederum um eine Stiftung für strategische Umweltforschung, die das schwedische Carbon Exit-Forschungsprogramm finanziert. Karlsson ihre Kolleginnen und Kollegen suchen nach Potenzialen in Technik, Wirtschaft und Politik, mit denen sich das Klima-Ziel Schwedens erreichen lässt. Bis 2045 strebt das skandinavische Land beim CO2 die Netto-Null-Emission an.