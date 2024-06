Im Panelgespräch diskutierten Lena Kohlmayr (Akteurin beim Architekturkollektiv AKT), Heidi Pretterhofer (Professorin für Baukultur in Linz) und Thomas Romm (Initiator der „Baukarussels“), moderiert von Maik Novotny (ÖGFA Vorstand) über Möglichkeiten, die Öffentlichkeit mit Hands-on Praktiken zu individuellem Engagement zu bringen. Empathie war ein Kernthema, denn emotionale Betroffenheit führt zum Handeln. Die Menschen müssen ein Gefühl für ihre Umwelt, für die direkten Auswirkungen der gebauten Umgebung auf Menschen, Tiere und Pflanzen bekommen. Sehr anschaulich wird die Bestandsaufnahme in der Keynote von Werner Sobek. Das Bauwesen besitzt mit seinem stolzen Emissionsanteil von 50 Prozent des Gesamtaufkommens den größten Hebel. Der Nachhaltigkeitsexperte fordert, den Fokus verstärkt auf den Sektor Energie und Material zu legen. Sich klarzumachen, wie viel Aufwand die bisherige Art, Materialien zu extrahieren und wieder zu verwerfen, bedeutet.

Daraus ergibt sich ein Perspektivwechsel, wie die vorhandene Energie verwendet und eingesetzt wird, inklusive bei der Nutzung. Eine Vorgabe, wie viel jede Person verbrauchen darf, wäre sinnvoll. In den gängigen Regelwerken, etwa dem deutschen Energieeinspargesetz, wird jedoch von Bedarf pro m2, nicht pro Person gesprochen. Wenn man in Betracht zieht, dass seither die Wohnungen größer geworden sind, wird die Unsinnigkeit und Ungerechtigkeit einer solchen Vorgabe evident. Denn wenn jemand eine größere Wohnung hat, darf er nach der bisherigen Vorschrift auch mehr Energie verbrauchen.