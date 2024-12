Die präsentierten Projekte vermitteln eine Grundhaltung der Beseeltheit von pflanzlichen und urbanen Umgebungen, die sich in einer greifbaren, feinsinnigen Ästhetik zeigen. Man erhält Einblicke in die Hintergründe aus historischer Gartenbaukunst und Geschichte der jeweiligen Orte, die sich mit der “poetischen Offenheit” und dem Bewusstsein der “Zeit als Baumeisterin” zu einem inspirierenden Werk entfalten. Die Umsetzung der Konzepte von lebendiger Landschaft und Achtung der Bewohner*innen zeigt eine außergewöhnliche Vielfalt.

Gemäß unterschiedlicher Größen und Aufgabenstellungen in öffentlichen oder privaten Projekten variiert die Implementierung dieser Philosophie. So fügen sich etwa die Gartenlandschaft in der Provence und der beschauliche Park in der Therme Bad Blumau in die Landschaft ein, der ausladende “Central Park”, grüne Lunge in Baku hingegen setzt ein befreiendes Statement für die Natur und einen klar erkennbaren Kontrast zur Millionenstadt. Ein begrüntes Spitalsdach und die Gartenanlagen in Hartberg wiederum verweisen auf die Heilkraft einer grünen Umgebung. Außenraumgestaltung ist bei Auböck + Kárász immer auch künstlerische Intervention, wie beim “Rat der Bäume”, der für die Kunstbiennale Venedig geschaffen wurde. OIder bei der Gedenkstätte für den von den Nazis zerstörten Turnertempel mitten in Wien, die, wie nebenbei, direkt in die urbane Umgebung eingebaut ist. Ein anderes Beispiel ist die Wiederbelebung der Fläche eines Industriestandorts in Salerno durch den “Parco naturalistico” mit Oliven- und Weinanbau.

Maria Auböck und János Kárász haben vor kurzem einen Wettbewerb für die Parkgestaltung für einen Universitätscampus in Japan, in der Nähe von Tokio, gewonnen.