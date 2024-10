Am Eingang erwarten die Besucher*inen Stapeln von Kisten und ein Regal. Darin fällt sogleich ein elegant minimalistisches 70er Jahre Besteck ins Auge. Eine Atmosphäre der Aktivität entsteht in dieser Mischung aus Atelier und Stauraum: Anstatt eine fertige, kuratierte Erzählung zu präsentieren, lädt die Ausstellung die Besucher*innen in den Prozess der Erforschung ein.

Etwas ungewöhnlich und innovativ, aber nicht völlig neu ist das Format des öffentlichen Auspackens eines Archivs. Es stellt einen dynamischeren Ansatz für die Ausstellungsgestaltung dar, der sich von der traditionellen statischen Präsentation von Objekten wegbewegt. Das Format erweckt Lust an der Entdeckung. Die Arbeit am Nachlass wird hier öffentlich gemacht. Die am Eingang gestapelten Kisten werden nach und nach „entpackt“: Wer also zur Eröffnung dort war, findet bei einem weiteren Besuch weitere Präsentationen vor. Anstatt eine fertige, kuratierte Erzählung zu präsentieren, lädt die Schau die Besucher*innen in den Prozess der Erforschung von Archiven ein, was ihr eine interaktive und offene Anmutung verleiht. Indem das Archiv während der Ausstellung ausgepackt wird, bleibt die Ausstellung fließend und interaktiv und bietet bei jedem Besuch neues Material und neue Erkenntnisse. Die Besucher*innen können eine laufende Arbeit erleben anstatt einer vorgefertigten Retrospektive.