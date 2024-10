Viele Funktionen auf engstem Raum

Besagter Whirlpool ist Teil Ausstattung des kleinen Wohnwürfels. Auf wortwörtlich engstem Raum findet sich in der winzigen Dachgeschoss-Wohnung eine Ausstattung, die man ansonsten eher in einem geräumigen Penthouse vermuten würde. Sie verfügt zudem über eine Regendusche, eine Badewanne und eine Infrarot-Sauna. Küche und Bett sind natürlich auch enthalten. Die

Entworfen wurde die extravagante Behausung von der Architektin Beatrix Ramo López de Angulo und ihrem Partner Bernd Upmeyer, der ebenfalls Architekt ist. Das Paar lebt im gleichen Gebäude einige Etagen tiefer in einer 70 m² Wohnung. Sie nutzen den zusätzlichen Raum im Cabanon als persönlichen Rückzugsort und für Gäste

Das Cabanon ist für die beiden Architekten mehr als ein skurriler Entwurf, mit dem sie ihre Kreativität ausleben konnten. Sie sehen den Wohnungs-Zwerg als „radikales Experiment“, um die vorhandene Fläche für die gewünschten Funktionalität optimal auszunutzen. „Das Cabanon könnte dazu beitragen, den Wohnraum und die Kosten zu optimieren, aber es befürwortet keineswegs die Reduzierung von Flächen als einzige Strategie für bezahlbaren Wohnraum und gibt auch nicht vor, das ‚Haus der Zukunft‘ zu werden.“ Man könne jedoch die verwendeten Ansätze nutzen, „um die aktuelle Wohnungsproduktion besser und erschwinglicher zu machen“, meint Ramo López de Angulo.

Sie erläutert das an einem Beispiel: „Ein schlecht gestaltetes Schlafzimmer von 14 m² kann sich beispielsweise kleiner und unordentlicher anfühlen als ein Zimmer von 9 m², in dem die wesentlichen Elemente wie Tür, Fenster, Heizkörper und Elektrogeräte zweckmäßig angeordnet sind.“ Die Position dieser Elemente beeinflusse die Stauraumkapazität und die Flexibilität bei der Einrichtung – etwa die Möglichkeit, einen Schreibtisch hinzuzufügen oder nicht.

Beim Entwurf des Cabanon definierten die beiden Architekten zunächst an ihre Anforderungen: Sie wollten ein kleines Bett, um eng zu schlafen, und eine Bank am Fenster. Sie brauchten keine große Küche, da sie am Wochenende gerne auswärts essen. Aber sie wollten trotzdem die Möglichkeit haben zu kochen. Zudem wünschten sie sich ein kleines Spa mit den bereits erwähnten Annehmlichkeiten.

Um all dies auf einer Grundfläche von weniger als 7 m² unterzubringen, war Kreativität gefragt. Dabei kam den beiden die Idee, sich konsequent an den Proportionen der zukünftigen Nutzer zu orientieren – also ihren eigenen Körpergrößen. Ramo López de Angulo ist 1,72 m groß, Upmeyer 1,78 m. Die Räume im Cabanon sind nach der Höhe und Breite bemessen, die sie benötigen, um ihre Funktion zu erfüllen. Zum Duschen benötigen die beiden eine Höhe von exakt 2,13 m und eine Breite von 62 cm. Wenn sie baden oder saunieren, brauchen sie eine Höhe von 1,80 m. Wenn sie schlafen oder auf ihrem Bett sitzen, benötigen sie eine Höhe von 1,14 m und eine Breite von 1,35 m. Ramo López de Angulo: „Wenn Wohnungen besser gestaltet und optimiert wären, bräuchten wir weniger Fläche.“