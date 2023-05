Für Interesse sorgten auch die täglichen Videobotschaften vom Messestand in den sozialen Medien. Unter dem Titel "Product of the day" wurden einzelne Messeexponate in kurzen Clips präsentiert. Mancher Messebesucher kam daraufhin persönlich vorbei, berichtet Sliding-Produktmanager Aleksander Vukovic. Er hatte in einem Video den hochdichten Schiebebeschlag "Roto Patio Inowa" in der ausgestellten 400-kg-Variante vorgestellt. [gr]