Digital Findet Stadt lädt am 17. Oktober 2024 zum vierten Innovationskongress nach Wien. Die Veranstaltung fokussiert auf die kooperative Zukunft der Bau- und Immobilienwirtschaft und behandelt Schlüsselthemen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz (KI). Erwartet werden rund 200 Teilnehmende aus der Branche, die sich in verschiedenen Formaten wie Panels, Impulsbeiträgen und Start-up-Pitches über neue Ansätze und Best Practices austauschen.

Den Auftakt bildet die Eröffnungskeynote von Karin Huber-Heim mit dem Titel "Rethink: Mit Kreislaufwirtschaft, Zusammenarbeit und Technologie die Zukunft verändern". Im Verlauf des Tages werden Themen wie autarke Gebäude, digitale Projektentwicklung und KI-gestütztes Gebäudemanagement in Diskussionen und Kamingesprächen vertieft. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem Networking-Dinner, Cocktails und musikalischer Begleitung.