Welche Rolle spielt die Begrünung von Gebäuden auch im Stadtzusammenhang? Immer noch begegnet man manchmal einer ablehnenden Haltung, die in urbanen Gegenden Häuser und Fassaden sehen will, aber nicht zu viel Grün. Wie kann man da Überzeugungsarbeit leisten?

Wir beobachten die Phänomene des Klimawandels als Büro für Stadt und Dorfentwicklung, aber auch als Architekturbüro sehr genau. Starkregenereignisse, lange Hitzeperioden und Tropennächte sind die aktuellen Schlagwörter für den Klimawandel. Aus diesen Ereignissen heraus entwickeln wir architektonische Konzepte, wie beispielsweise Nachtlüftungen in Büro und Gewerbegebäuden aber auch begrünten Fassaden dieser Gebäude oder eine Verstärkung zur Stärkung der Sommertauglichkeit die Gestaltung eines grünen Umfeldes rund und im Gebäude selbst.

Bei großflächigen Bepflanzungen in Stadt- oder Gewerbegebieten werden wir fachlich beispielsweise durch Meteorologen unterstützt, die den Nachweis führen, mit welcher Anzahl von Bepflanzungen das Mikroklima in diesen Räumen verbessert werden kann. Dachbegrünungen und die Reduktion von versiegelten Flächen helfen uns bei Starkregenereignissen, Überschwemmungen vorzubeugen. Diese Maßnahmen fließen in ein gesamtheitlich entwickeltes Konzept ein und sind der Schlüssel dafür, um Siedlungsgebiete, Stadträume aber auch Gebäudekonzepte klimafitter zu machen. Es ist kein Widerspruch, Landschaftsräume und Gebäude miteinander in Einklang zu bringen. Bei unseren Stadt- und Dorfentwicklungsprojekten stellt die Grünraumgestaltung eine bedeutende Maxime dar. Bei der Planung von Lebens- und Kommunikationsräumen spielt die Gestaltung des Außenraumes mit Grünbepflanzungen eine zentrale Rolle.