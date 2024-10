Für Ihren Vater sind exzellentes kreatives Schaffen und die Vermarktung der Produkte in keinerlei Gegensatz gestanden. Er verkörperte nie das Bild des “armen Künstlers”.

Mein Vater folgte dem Ansatz: es gibt eine Aufgabe, und ich versuche ein Objekt zu finden, das deren Lösung in sich trägt. Das Stilisieren von Selbstkritik und die Sinnfrage, die man während meiner Studienzeit für so wichtig hielt, waren nicht sein Stil. Die Erkenntnis, dass man in der kreativen Szene genauso ein Entrepreneur sein muss wie in einem technologischen Unternehmen, kam ab den 80er Jahren nicht mehr in allen Szenen gut an. Die Gedanken pendelten zwischen den Fragestellungen der Kapitalismuskritik und dem Anspruch an Gestaltung als eine altruistische Lösungssuche. Das oberste Ziel seiner Meisterklasse war es, die Studierenden an die Idee heranzuführen, ihr eigenes Selbst als Ressource zu begreifen und durch Selbstbeobachtung das Entwerfen zu einem besseren Ergebnis zu bringen.

Als international tätige Architektin stehen Sie einerseits in der Familientradition, haben aber die Landschaftsarchitektur hinzugefügt. Inwiefern hat Sie das Familienerbe geprägt, und wo gehen Sie über den Einflussbereich hinaus?

Schon in der Zeit meines Studiums in den 70er Jahren hatten für mich Fragen der Umwelt klare Priorität. Der Schwerpunkt Städtebau war beeinflusst durch Roland Rainer, Günter Feuerstein und andere. Es ging um Partizipation, das Leben mit der Natur, die Verantwortung in der Ökonomie. Man kann das auf einer höheren Ebene als Familientradition sehen, aber transformiert durch meine eigene Arbeit.

Sie vertreten eine großräumige Implementierung der Prinzipien eines taktischen Urbanismus, um Schritt für Schritt urbane Bereiche qualitativ aufzuwerten.

In den eigenen partizipativen Projekten erkennen wir stufenweise, wie sich die Jahrzehnte verändern. Mein Hauptthema ist Landschaftsgestaltung als Programm, das man im Klimawandel umsetzen muss, um gute und brauchbare Landschaftsräume zu realisieren.

Mehrfach konnten wir im geförderten Wohnbau bessere Lebensumstände ermöglichen. Um so wichtiger, wenn es im Klimawandel zu stressigen, schwer erträglichen Hitzeereignissen kommt. So haben wir im Zentrum von Baku in Aserbaidschan eine große Parkanlage angelegt. Auch für Österreich ist wichtig, dass die neuen Gesetze vieles ermöglichen werden: das Öffnen der versiegelten Flächen, das Renaturieren.

Ihr Büro legt Wert darauf, qualitätsvolle Räume für Mensch und Natur zu schaffen, seien es Bäume, Flüsse, oder Tiere. Haben Sie den Eindruck, dass die Öffentlichkeit die Dringlichkeit dieses Anliegens versteht?

Wir werden durch die Öffentlichkeit sogar gedrängt, andere Denkweisen zu schaffen. Ein schönes Zitat dazu stammt von der früheren Stadtbaudirektorin Berlins, Regula Lüscher: “Es braucht ein neues Mindset für die Planung.” Dem stimme ich zu. Heute erhalten wir Anfragen für Programme, die einen gesamten Siedlungsraum betreffen, während es noch vor wenigen Jahren um drei, vier Häuserblocks ging. Da hat die Öffentlichkeit viel mitgesprochen. Eine weitere gute Nachricht ist, dass wir für die Stadt Wien ein Klimaschutzgesetz bekommen werden. Das ist sehr vernünftig.