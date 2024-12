Handwerk und Bau: Sie haben bei der Konferenz “Interventa” in Hallstatt gefordert, Architektur wieder selbst in die Hand zu nehmen, um der kulturellen Lebendigkeit unserer Gesellschaft Ausdruck zu verleihen. Es gibt aktuell zu viele andere Partialinteressen von Auftraggebern und Politik, die bei der Baugestaltung mitbestimmen. Wie lässt sich der Einfluss der Architektur in diesem Umfeld stärken?

Kathrin Aste: Diese Aussage hat die Veränderungen in der Baubranche adressiert. Bei den Partialinteressen in der Architektur geht es um Interessen der Politik, der Investoren, anderer Bauherren und aller in den Bau eingebundenen Firmen. Die Rolle der Architektin oder des Architekten, maßgeblich an der Konfiguration eines Bauwerks beteiligt zu sein und dabei frei von subjektiven Interessen ihre freiberufliche Tätigkeit auszuüben, kann heute kaum noch wahrgenommen werden. Der Begriff des Architekten ist ein Begriff gewesen, der den obersten Baumeister oder den Zimmermeister tituliert. Das war jemand, der wesentlich Verantwortung trägt in Konzipierung und Umsetzung von Architektur. Das ist nicht mehr der Fall. Der Architekt oder die Architektin ist ein Nebenprotagonist beim Bauen. Das hat last but not least das Bauen in vielerlei Hinsicht einfacher gemacht, aber den Anspruch an die Architektur oder die Baukultur weitestgehend zerstört.