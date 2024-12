Kiubo fährt als Innovation Winner zur EXPO 2025

Innovation im Baukonzept

Die EXPO 2025 findet von 13. April bis 13. Oktober 2025 in Osaka statt. Über Hintergrundinformationen haben wir hier kürzlich berichtet. Österreichische Unternehmen, Start-ups, Universitäten, Forschungseinrichtungen sowie andere Organisationen und Institutionen wurden dafür im Vorfeld zur Bewerbung aufgerufen. In der Wirtschaftskammer Österreich wurden nun die Innovation Winners gekürt, die im Österreich Pavillon auf der EXPO ihre zukunftsweisenden Lösungen präsentieren werden. Kiubo ist mit seinem modularen Bausystem, das auf Nachhaltigkeit, Flexibilität und Ressourcenschonung setzt, einer der Innovation Winners. „Leistbarkeit, Nachhaltigkeit und Flexibilität sind heute zentrale Herausforderungen des Wohnens, die weltweit Relevanz haben. Die Expo bietet eine ideale Bühne, um diese Themen im globalen Kontext zu diskutieren. Auch auf europäischer Ebene spiegelt sich die Bedeutung des Wohnens wider, etwa durch die Einführung eines EU-Kommissars für Wohnungsbau, was die Dringlichkeit innovativer Lösungen unterstreicht“, so Hans Schaffer, Geschäftsführer von ÖWG Wohnbau und Kiubo GmbH.