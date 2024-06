"Klartext – der GlasRatgeber 2024" erschienen

"Klartext – der GlasRatgeber 2024" ist ein praktisches Handbuch für alle in der Glasindustrie tätigen Fachleute, Verarbeiter*innen, Architekt*innen, Planer*innen sowie Bauherr*innen. Es bietet nicht nur aktuelle Informationen über Produkte und Technologien, sondern auch Einblicke in die zukünftige Entwicklung und die Potenziale des Glases in der Bau- und Designwelt.

In der Ausgabe von 2024 wurden die technischen Werte der Produkte aktualisiert. Eine der großen Neuerungen in dieser Ausgabe ist die Erweiterung des Kapitels "Spezialgläser" um das Produkt "Pilkington Mirai". Das Glas setzt neue Maßstäbe in der umweltverträglichen Glasproduktion, indem es beeindruckende 52 % weniger CO 2 bei der Produktion ausstößt als herkömmliches Floatglas – ohne Abstriche bei Leistung, Qualität und Ästhetik.

Ein weiteres Highlight ist die Einführung der neuen Produktkategorie "Enhanced Visibility". Hier werden alle Vorteile und Merkmale der "Pilkington OptiView"-Familie, "Pilkington Optiwhite" und "Pilkington Anti-condensation Glass" erläutert. Diese Gläser sind darauf ausgelegt, eine verbesserte Sicht und Klarheit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und Umgebungsbedingungen zu bieten.

"Klartext – der GlasRatgeber 2024" steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit. Wer lieber eine Printversion in Händen halten möchte, schreibt ein E-Mail an marketingAT@nsg.com.

(bt)