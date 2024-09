Einsatz bei Bestandsobjekten

Eine Herausforderung bei Bestandsobjekten liegt in der oft fehlenden oder unvollständigen beziehungsweise ungenauen digitalen Dokumentation des Bestands. „Um dies zu verbessern, setzen wir schon seit vielen Jahren die Methode der 3D-Scans bei Bestandsgebäuden ein. Insbesondere in der Industrie ist das ein entscheidendes Element, da viele Einbauten sichtbar sind und somit digital erfasst werden können“, so Lorenz. Die so erzeugten und zusammengesetzten Punktwolken dienen als Grundlage für die Erstellung von digitalen 3D-Modellen des Bestands. „Und hier lässt sich die KI recht gut einsetzen, in Form der Generierung von Bauelementen auf Basis der Punktwolken. Die ersten Ansätze und Programme dazu gibt es schon.“

Darüber hinaus lässt sich KI auch dafür verwenden, Modellierungsvorschläge für jene Bereiche zu generieren, die im Zuge des 3D-Scans aufgrund von fehlender Zugänglichkeit nur teilweise erfasst werden konnten. Diese KI-generierten Modellierungsvorschläge könnten den Planungsprozess deutlich beschleunigen und die Effizienz steigern.