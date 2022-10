In Anbetracht der Vielfalt der zu lösenden Bauaufgaben zeigt sich, dass Bauen im Bestand stetig an Bedeutung gewinnt. Das unterstützt nicht nur den Fortbestand historisch wertvoller Bausubstanz, sondern spart auch erheblich an der sogenannten „grauen Energie“, womit all jene Ressourcen gemeint sind, die es braucht, um ein Gebäude von Grund auf zu errichten. Freilich ist es nicht immer leicht, ein Gebäude fachgerecht zu sanieren, denn jeder Baubestand hat seine ganz speziellen Eigenarten: Hierfür ist das Hotel Brandhof ein gutes Beispiel. Bei der Neugestaltung der Fassade des Stahlbetonbaus kamen sowohl Aluminium als auch Holz und Glas zur Anwendung. Umgesetzt wurde das ambitionierte Vorhaben von dem steirischen Architekturbüro GMP Architekten, der Firma Glas Süd aus Murek und dem Unternehmen Bohle – dem Experten für Beschläge- und Geländersysteme. Nicht nur die Vielfalt an Verwendeten Materialien, auch das Gebäude selbst stellte die Beteiligten vor besondere Herausforderungen – musste doch die Montage auf drei verschiedenen Ebenen bei jeweils unterschiedlichen Untergründen vorgenommen werden.