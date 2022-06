Größe des Gartens

Eine der ersten Fragen, die es für die Planung eines Terrassendachs zu beantworten gilt, ist jene, ob ein solches Dach überhaupt in den Garten beziehungsweise zur Terrasse passt. "Hat der Garten keine geeignete Größe, kann es tatsächlich vorkommen, dass der Anbau eines Terrassendachs nicht möglich ist." So müsse zum Beispiel in den meisten Bundesländern ein Mindestabstand zum benachbarten Grundstück eingehalten werden, erklärt Schneider.