Die Lage zwischen dem Wiener Stadtzentrum und dem Erholungsgebiet Grüner Prater, gleich neben dem Donaukanal, ist ein Glücksfall. Perfekt für eine Anlage, wo es nicht nur um das Wohnen an sich, sondern um ein Lebenskonzept geht. Im zweigeschossigen Sockelbau, der alle drei Türme verbindet, sorgen Kindergarten, Geschäfte und Restaurants für eine gute Nahversorgung. Die öffentliche Infrastruktur in nächster Nähe spielt alle Stückerln, je nach Laune und Lebenssituation.

In wenigen Minuten ist man zu Fuß oder per Rad im Prater. Mit der nahegelegenen U3 sowie den Bussen und der Straßenbahn ist man bestens an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. In geringer Entfernung befinden sich zwei Autobahnen sowie etliche Radwege. Zusätzlich punkten die "Drillinge" mit einem herrlichen Ausblick auf Wien, Rooftop-Pooldecks und Gemeinschaftsräume samt Dachterrasse. Sogar einen eigenen Park hat das Hochhaus-Ensemble. Durch die Überplattung der Autobahn wurde direkt vor der Haustüre eine neue 4.000 Quadratmeter große Grün- und Erholungsfläche geschaffen, inklusive Kinderspielplätzen, Sportplatz und einem eigenen Zugang zum Donaukanal.