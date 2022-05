Baumit Österreich ermöglicht seit einigen Jahren seinen Lehrlingen, während der Lehrzeit Auslandserfahrung in Form von Auslandspraktia zu sammeln. Für die hohe Qualität in der Lehrlingsmobilität wurde das Unternehmen nun vom Wirtschaftsministerium ausgezeichnet. Karl Postl, Lehrlingsausbilder von Baumit Österreich, übernahm das EQAMOB Qualitätslabel. "Die Arbeitswelt gestaltet sich zunehmend internationaler. Von unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird zunehmend interkulturelles Verständnis und Mobilität gefordert – Kompetenzen, die unsere Lehrlinge während eines Auslandspraktikums erlernen können. Auslandspraktika sind zudem ein besonderes Erlebnis, an dem unsere Lehrlinge spürbar wachsen“, so Manfred Tisch, Geschäftsführer der Baumit GmbH. "Das Besondere eines solchen Praktikums ist für die Auszubildenden der Blick über den Tellerrand – sich aktiv neues Wissen und Fähigkeiten in einer unbekannten Umgebung, oft auch in einer anderen Kultur, anzueignen und deren Denk- und Arbeitsweisen kennenzulernen. Ein weiterer positiver Aspekt von Auslandspraktika ist das Verbessern der eigenen Fremdsprachenkenntnisse. Diese gewinnen angesichts der fortschreitenden Globalisierung immer mehr an Bedeutung", sagt Karl Postl.